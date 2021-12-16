В стране и мире

Мошенники одним способом выманили у россиян более трех миллиардов рублей

Печать

Россияне за год лишились более трех миллиардов рублей (3,15 миллиарда) из-за мошенников, которые стали массово подделывать страницы подтверждения онлайн-платежей (3-D Secure). Об этом сказано в отчете Hi-Tech Crime Trends 2021/2022 «Большой куш. Угрозы для финсектора» от компании Group-IB.

Ежедневно обманутые этим способом россияне делали 11 767 платежей, мошенники выманивали у них 8,6 миллиона рублей в день. Фальшивые платежные системы со страницей 3-D Secure достаточно сложно выявить, там часто есть логотипы платежных систем, отмечают эксперты. Эта схема опасна, она очень быстро распространяется и модифицируется, добавляют аналитики. Пока защита от такого вида мошенничества есть только у одного-двух крупнейших банков России и СНГ. По данным МВД, всего россиян с начала года обманули через телефон и интернет на 45 миллиардов рублей.

Ранее россиян предупредили о самых распространенных новогодних схемах мошенничества. Одна из таких уловок злоумышленников связана с туристическими услугами: преступники притворяются сотрудниками туркомпаний и просят у жертв внести предоплату. Те, кто переводят деньги, как правило, получают поддельные ваучеры.

ЦБ планирует определить сумму денежных средств, которую банки должны возвращать клиентам, пострадавшим от мошенников. За третий квартал текущего года злоумышленники похитили у россиян 3,2 миллиарда рублей.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте