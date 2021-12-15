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В стране и мире

Мурашко заявил о проработке механизмов для выдачи QR-кодов по уровню антител

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Механизм выдачи сертификатов о вакцинации от корнонавируса и QR-кодов по результатам тестов на наличие антител прорабатывается. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

Министр сказал, что конкретный механизм прорабатывается исходя из предложений, которые были озвучены ранее.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о порядке выдачи сертификатов для переболевших COVID-19 неофициально. Тем, кто не сдавал ПЦР-тесты и не обращался к врачам, но предполагает, что переболел, предложат сдать тест на антитела. В случае их наличия им будут выдавать справку о перенесенном заболевании на полгода.

12 ноября в Государственную Думу внесли проекты поправок об использовании в общественных местах цифровых пропусков, которые подтверждают факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание. 13 декабря Совет Госдумы снял с законопроект с рассмотрения.

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Источник — lenta.ru
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