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В стране и мире

Число госпитализированных детей после отравления в школе Тувы снова возросло

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Число госпитализированных детей в результате отравления в школе-интернате в Туве возросло до 103. Об увеличении числа пострадавших школьников сообщили в региональном Минздраве, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в состоянии всех пострадавших наблюдается положительная динамика.

В региональном Роспотребнадзоре заявили, что дети отравились из-за некачественного питания. Поставщик не смог представить документы на продукты, которые доставлялись в тувинское образовательное учреждение, добавили в ведомстве. Сейчас на территории школы-интерната введен семидневный карантин.

Об отравлении детей в школе-интернате стало известно в понедельник, 13 декабря. Их доставили в больницы с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Глава республики Владислав Ховалыг сообщил, что 25 детей находятся в состоянии средней степени тяжести и требуют повышенного внимания медиков.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Всех причастных драть на площади прилюдно за это.

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