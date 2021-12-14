Дачникам под угрозой штрафа придется оплатить уборку снега

14.12.2021 | 08:23

Российских дачников предупредили о штрафах за неубранный снег. Сугробы в садовых некоммерческих товариществах могут ударить по кошелькам любителей «шести соток».

Юристы предупредили, что убирать снег и лед на территории должны ее владельцы, сообщает РБК.

«Во многих муниципалитетах (согласно ч. 9 ст. 55.25 ГК РФ) могут быть установлены свои правила по уборке снега на дорогах общего пользования. Где-то предельно допустимая высота колеи сугроба может быть 5 см, а где-то 10 см и больше», - отметил эксперт.

За очистку дорог на муниципальной территории отвечает муниципалитет, на федеральной — государство, на территории СНТ — правление товарищества. Решение об уборке снега должно приниматься общим собранием членов садоводческого кооператива.

«Это повлечет за собой введение новой статьи расходов для садоводов и появление целевого взноса на такие работы», — рассказал юрист Евгений Яворский.

Минимальное требование для начала уборки снега для садового некоммерческого товарищества и любой другой управляющей организации в России — наличие колейности свыше 5 см, пояснил адвокат.

«На территории рядом с частными домами необходимо обеспечить беспрепятственное движение для пешеходов или машин. Наледь же нужно убирать сразу, чтобы в дальнейшем не допустить появления плотной корки льда», — сообщил Яворский.

Юрист отметил, что за превышение предельной высоты снега налагается административная ответственность. Так физические лица облагаются штрафом в размере 5–10 тысяч рублей, должностные лица обязаны будут заплатить в бюджет 25 тысяч рублей, а юридические — 300 тысяч рублей, для садового некоммерческого товарищества штраф составляет 100 тысяч рублей. Наказание предусмотрено, если СНТ не соблюдает требования по обеспечению доступа службам экстренной помощи для уборки снега и наледи.

Штраф будут оплачивать из взносов всех участников товарищества, но если административная ответственность наступила по вине одного из садоводов, например, он снег со своей территории счищал на дорогу, то СНТ может в судебном порядке взыскать с него всю сумму штрафа.