Сетевое издание|18+|Вторник|14 дек 2021|09:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Дачникам под угрозой штрафа придется оплатить уборку снега

Печать

Российских дачников предупредили о штрафах за неубранный снег. Сугробы в садовых некоммерческих товариществах могут ударить по кошелькам любителей «шести соток».

Юристы предупредили, что убирать снег и лед на территории должны ее владельцы, сообщает РБК.

«Во многих муниципалитетах (согласно ч. 9 ст. 55.25 ГК РФ) могут быть установлены свои правила по уборке снега на дорогах общего пользования. Где-то предельно допустимая высота колеи сугроба может быть 5 см, а где-то 10 см и больше», - отметил эксперт.

За очистку дорог на муниципальной территории отвечает муниципалитет, на федеральной — государство, на территории СНТ — правление товарищества. Решение об уборке снега должно приниматься общим собранием членов садоводческого кооператива.

«Это повлечет за собой введение новой статьи расходов для садоводов и появление целевого взноса на такие работы», — рассказал юрист Евгений Яворский.

Минимальное требование для начала уборки снега для садового некоммерческого товарищества и любой другой управляющей организации в России — наличие колейности свыше 5 см, пояснил адвокат.

«На территории рядом с частными домами необходимо обеспечить беспрепятственное движение для пешеходов или машин. Наледь же нужно убирать сразу, чтобы в дальнейшем не допустить появления плотной корки льда», — сообщил Яворский.

Юрист отметил, что за превышение предельной высоты снега налагается административная ответственность. Так физические лица облагаются штрафом в размере 5–10 тысяч рублей, должностные лица обязаны будут заплатить в бюджет 25 тысяч рублей, а юридические — 300 тысяч рублей, для садового некоммерческого товарищества штраф составляет 100 тысяч рублей. Наказание предусмотрено, если СНТ не соблюдает требования по обеспечению доступа службам экстренной помощи для уборки снега и наледи.

Штраф будут оплачивать из взносов всех участников товарищества, но если административная ответственность наступила по вине одного из садоводов, например, он снег со своей территории счищал на дорогу, то СНТ может в судебном порядке взыскать с него всю сумму штрафа.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте