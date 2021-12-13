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В стране и мире

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения в Госдуме

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте - это результат диалога Государственной Думы с Правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», - заявил спикер.

По его словам, в понедельник, 13 декабря, на Совете Госдумы будет обсуждаться вопрос снятия с повестки рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к COVID-19 на поездах дальнего следования и авиарейсах.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условие для введения QR-кодов на транспорте. По словам российского лидера, до введения QR-кодов на транспорте необходимо убедиться в готовности всей системы, чтобы не ограничить права людей, с одной стороны, а также обеспечить безопасность и здоровье россиян, с другой.

12 ноября в Государственную Думу внесли проекты поправок об использовании в общественных местах цифровых пропусков, подтверждающих факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Еще отстраненных от работы восстановить и за простой выплатить осталось.

Гость||

Главное чтобы под другим соусом не начали рассматривать, сменив название.

Гость||

И правильно, это личное дело каждого, дайте им испытать ответственность за свое здоровье самим. Переболеют тяжело, сами побегут и сделают, а не спасут, да и черт с ними, виноваты сами, все сами.

Гость||

Гость писал(a):

Еще отстраненных от работы восстановить и за простой выплатить осталось.
Поддерживаю, и из личного кармана Санитара и губера.

Гость||

Э нет, косвенно все виноваты, все! Пора бы уже называть вещи своими именами, а не себя винить в происходящем сейчас.

Имя: Гость
Комментарий:

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