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В стране и мире

Кабмин выделил почти 14 миллиардов рублей на выплаты малообеспеченным семьям

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Правительство России выделило почти 14 миллиардов рублей для выплаты ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет из неполных семей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

«Федеральный центр продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям. Более 13,8 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в регионы», — говорится в сообщении ведомства.

Выплаты были введены по инициативе президента Владимира Путина. Пособия могут получать отцы и матери, которые воспитывают детей в одиночку. Размер выплаты равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка, в среднем он составляет 5,5 тысячи рублей.

Ранее правительство выделило дополнительные шесть миллиардов на социальные выплаты на семьям с детьми 3-7 лет. По словам Мишустина, в 2021 году на соцподдержку малоимущих семей с детьми дошкольного возраста субъектам выделили почти 305 миллиардов рублей.

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Источник — lenta.ru
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