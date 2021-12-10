Сетевое издание|18+|Пятница|10 дек 2021|14:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

«Мышиная возня»: новый закон о дистанте попытались втихую изменить

Печать

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала новый закон о дистанционном образовании. По ее словам, законопроект будет отклонен в связи с несогласованными правками министерства просвещения России.

Документ приняли в первом и втором чтении, однако в последнем вычеркнули два слова. Из-за этого произошло его концептуальное изменение. Речь идет о подготовке кадров, уточнила Матвиенко.

«В итоге мы вынуждены будем 15 числа отклонить этот закон и попросить Государственную Думу внести технические правки», — заявила она.

По мнению Матвиенко, в произошедшем стоит винить замминистра просвещения Андрея Корнеева. Когда начинается «мышиная возня», добавила спикер Совфеда, она «все равно вылезает рано или поздно».

Ранее в Екатеринбурге родители учащихся вышли на протест к зданию мэрии, потому что недовольны введенным онлайн-обучением. Они рассказали, что написали заявление на имя начальника городского департамента Константина Шевченко и мэра Алексея Орлова, а также потребовали подтвердить, что перевод детей на дистанционку является правомерным, сообщает Lenta.ru

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Министерство просвещения, а не образования. Жесть. В 19 век партия и путен страну толкают все сильнее и сильнее.Когда, наряду с полицаями , ещё жандармерия будет и городовые?

Гость||

Пьянь опять комментирует тут, прости господи...

Гость||

Гость писал(a):

Министерство просвещения, а не образования. Жесть. В 19 век
Дурачку неведомо, что минобр существовало всего лишь с 1988 года.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте