«Мышиная возня»: новый закон о дистанте попытались втихую изменить

10.12.2021 | 13:33

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала новый закон о дистанционном образовании. По ее словам, законопроект будет отклонен в связи с несогласованными правками министерства просвещения России.

Документ приняли в первом и втором чтении, однако в последнем вычеркнули два слова. Из-за этого произошло его концептуальное изменение. Речь идет о подготовке кадров, уточнила Матвиенко.

«В итоге мы вынуждены будем 15 числа отклонить этот закон и попросить Государственную Думу внести технические правки», — заявила она.

По мнению Матвиенко, в произошедшем стоит винить замминистра просвещения Андрея Корнеева. Когда начинается «мышиная возня», добавила спикер Совфеда, она «все равно вылезает рано или поздно».

Ранее в Екатеринбурге родители учащихся вышли на протест к зданию мэрии, потому что недовольны введенным онлайн-обучением. Они рассказали, что написали заявление на имя начальника городского департамента Константина Шевченко и мэра Алексея Орлова, а также потребовали подтвердить, что перевод детей на дистанционку является правомерным, сообщает Lenta.ru