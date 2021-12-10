«Мышиная возня»: новый закон о дистанте попытались втихую изменить

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала новый закон о дистанционном образовании. По ее словам, законопроект будет отклонен в связи с несогласованными правками министерства просвещения России.
Документ приняли в первом и втором чтении, однако в последнем вычеркнули два слова. Из-за этого произошло его концептуальное изменение. Речь идет о подготовке кадров, уточнила Матвиенко.
«В итоге мы вынуждены будем 15 числа отклонить этот закон и попросить Государственную Думу внести технические правки», — заявила она.
По мнению Матвиенко, в произошедшем стоит винить замминистра просвещения Андрея Корнеева. Когда начинается «мышиная возня», добавила спикер Совфеда, она «все равно вылезает рано или поздно».
Ранее в Екатеринбурге родители учащихся вышли на протест к зданию мэрии, потому что недовольны введенным онлайн-обучением. Они рассказали, что написали заявление на имя начальника городского департамента Константина Шевченко и мэра Алексея Орлова, а также потребовали подтвердить, что перевод детей на дистанционку является правомерным, сообщает Lenta.ru
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Министерство просвещения, а не образования. Жесть. В 19 век партия и путен страну толкают все сильнее и сильнее.Когда, наряду с полицаями , ещё жандармерия будет и городовые?