Россияне начали проникать в торговые центры по QR-кодам от утюгов

09.12.2021 | 16:52

В Ростовской области жители начали проникать в торговые центры, предъявляя на входе QR-коды от бытовой техники. Об этом рассказал глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев, его слова приводит издание Znak.

Главный санитарный врач региона отметил, что охранники формально относятся к проверке QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании. Встречаются случаи, когда россияне предъявляют QR-коды от различных предметов и продуктов питания.

«Мы неоднократно замечали, что часто люди предоставляют коды, относящиеся, например, к курице, утюгу или стиральной машинке», - рассказал Ковалев.

Он отметил, что такие попытки обмана плохо влияет на эпидемиологическую обстановку в регионе.

Ранее сообщалось, что законопроект об обязательном введении QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на транспорте рассмотрят в Государственной Думе в конце декабря. Отмечается, что в настоящее время депутаты не определились с позицией по данному законопроекту. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.