С 1 января 2027 года в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) может составить 28 935 рублей. Соответствующий законопроект Госдума РФ приняла во втором чтении. Документ опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

МРОТ вырастет на 6,8%. Прибавка составит 1 842 рубля.

Сейчас (с 1 января 2026-го) минимальный размер оплаты труда равен 27 093 рублям. Его определили в ноябре прошлого года. В 2025-м МРОТ составлял 22 440 рублей.

МРОТ устанавливается для того, чтобы работодатели не занижали зарплату. Если человек работает полную рабочую неделю и получает доход меньше этой суммы, компании грозит штраф.

Кроме того, на основе МРОТ рассчитываются различные пособия: выплаты по больничному, беременности и родам, уходу за ребенком до полутора лет.