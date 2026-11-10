Пензенской области списали более 1,7 млрд долга

Пензенской области списали две трети задолженности по бюджетным кредитам - 1 млрд 786 млн 363 тыс. 647 рублей 74 копейки. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Регион попал в число 7 субъектов РФ наряду с Бурятией, Забайкальским краем, Кировской, Новгородской и Псковской областями, а также Чукотским автономным округом, которым совокупно списали почти 12,5 млрд рублей.

Высвободившиеся средства должны быть направлены на ключевые нужды региона, подчеркивается на сайте Правительства РФ. Например, на обновление общественного транспорта, расселение аварийного жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры, реализацию инфраструктурных проектов по развитию опорных населенных пунктов.

В мае 2026 года сообщалось, что Пензенской области списали 2 млрд 447 млн 766 тыс. 617 рублей 72 копейки задолженности по бюджетным кредитам (2/3 общей суммы). Сумма соответствовала размеру вложений в модернизацию ЖКХ.

В 2025-м региону также списали 2/3 долга. Тогда высвободившиеся деньги направили на объекты дорожной и коммунальной инфраструктуры.