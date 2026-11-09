Подсчитано количество пенсионеров в Пензенской области

На 1 октября 2026 года пенсии в Пензенской области получали 397,5 тыс. человек, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.

310,3 тыс. жителей региона начисляют пенсии по старости; 27,7 тыс. - социальные; 19,4 тыс. - по инвалидности; 15 тыс. - по случаю потери кормильца.

Всего по России пенсионеров 40 млн 536,2 тыс. человек. Из них по старости выплата назначена 32 млн 510 тыс.

Лидируют по количеству пенсионеров Москва и Московская область - там около 3,03 млн и почти 1,95 млн получателей пенсий соответственно.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия по старости в России на 1 октября 2026 года составила 27 322 рубля, в Пензенской области - 24 736.