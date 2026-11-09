Названа средняя пенсия по России и в Пензенской области в октябре

Экономика

Названа средняя пенсия по России и в Пензенской области в октябре
Печать
Max

Средняя пенсия по старости в России на 1 октября 2026 года составила 27 322 рубля, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Работающие пенсионеры получают в среднем 25 253 рубля, неработающие - 27 882.

В Пензенской области эти суммы традиционно ниже.

Средняя пенсия по старости в регионе - 24 736 рублей; у работающих пенсионеров - 22 335, у неработающих - 25 267.

Год назад, на 1 октября 2025-го, средняя пенсия по старости в России составляла 25 198 рублей, в Пензенской области - 20 599.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пенсия выплата пособие
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!