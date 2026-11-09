Назван средний размер пенсии госслужащих в Пензенской области

Экономика

Назван средний размер пенсии госслужащих в Пензенской области
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Средняя пенсия федеральных государственных гражданских служащих в Пензенской области на 1 октября 2026 года составила 34 035 рублей, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Такие выплаты в регионе получают 0,9 тысячи человек.

Работающим госслужащим-пенсионерам в среднем начисляют по 34 492 рубля в месяц, неработающим - 33 980.

Средняя пенсия госслужащих по России составляет 39 730 рублей. Ее получают 100,9 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия по старости в России на 1 октября 2026 года составила 27 322 рубля, в Пензенской области - 24 736.

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