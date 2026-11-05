Стало известно, какое жилье пензенцы чаще берут в ипотеку

В 2026 году в России вторичный рынок стал крупнейшим сегментом ипотечного кредитования – на него пришлась половина всех выдач, выяснили аналитики «Циана». Такая ситуация сложилась в большинстве регионов страны, в том числе в Пензенской области.

В целом по России доля новостроек в выдаче ипотеки составила 36%, вторички - 49%, ИЖС - 15%.

В 2025-м на первом месте были новостройки (47%), в 2024-м - они же, но с минимальным отрывом (первичка – 35%, вторичка – 34%).

«В 2026 году на долю первичного рынка в выдачах ипотеки повлияли изменения в семейной программе. Доля вторички увеличилась и из-за просадки в сегменте новостроек, и из-за роста доступности рыночного кредитования», - отметили в «Циане».

В Пензенской области за первые 3 квартала года доли сегментов рынка в выдаче ипотеки распределились так: новостройки - 35%, вторичка - 54%, ИЖС - 11%.

Ранее стало известно, что на рынке недвижимости в России вторичка догоняет новостройки: за прошедший год разрыв в ценах между ними сократился. Пенза не стала исключением.