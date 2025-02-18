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Экономика

В Пензе расширят перечень льготников по туристическому налогу

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В Пензе решили расширить перечень льготников, которые не включаются в налоговую базу по туристическому налогу. В него хотят добавить беженцев, находящихся в пунктах временного размещения, которые созданы на территории региона.

Вопрос рассмотрели на заседании комиссии в гордуме во вторник, 18 февраля. Речь идет о гражданах России, иностранных гражданах и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на Украине или территориях РФ, где введены максимальный и средний уровни реагирования, и вынужденно покинули свои дома.

По словам начальника управления экономического развития администрации г. Пензы Елены Головой, сейчас в Пензе зарегистрированы 275 беженцев, они проживают в санатории им. Володарского.

«Бюджет [городской] недополучит где-то в среднем 10 млн рублей в связи со внесением данной категории граждан», - добавила она, уточнив, что это была просьба регионального министерства - в целях недопущения увеличения расходов бюджета Пензенской области.

На заседании комиссии депутаты предложение одобрили. Окончательное решение будет принято на сессии.

Ранее из налоговой базы по туристическому налогу были исключены многодетные семьи, члены семей участников СВО, пенсионеры и федеральные льготники.

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