Пензенцы хранят на вкладах в банках 250 млрд рублей

29.08.2024 | 15:44

Жители Пензенской области стали хранить больше денег на вкладах. За год их сбережения выросли на 30,3% и суммарно составили почти 250 млрд рублей.

Данные по состоянию на 1 июля (без учета счетов эскроу) пресс-служба регионального отделения Банка России опубликовала в четверг, 29 августа.

97,8% сбережений хранится в российских рублях. Сумма рублевых остатков за год увеличилась на 31,5%. Объем средств в иностранной валюте, напротив, за год сократился на 8,9%.

«Напоминаем, что 1 февраля вступил в силу закон, по которому банки обязаны за 5 дней бесплатно информировать людей об окончании срока их вкладов. Для информирования используется способ, который вкладчик выбрал при заключении договора с банком», - отметили в пресс-службе.

Для сравнения: по информации на 1 апреля, пензенцы хранили на банковских вкладах 231 млрд рублей. Рост интереса к такому способу накопления объясняется тем, что Банк России несколько раз повысил ключевую ставку, после чего выросли проценты по вкладам.