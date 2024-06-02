Подсчитано, насколько подорожал набор для окрошки

02.06.2024 | 11:56

Продукты для окрошки, традиционного летнего блюда для многих жителей Пензенской области, за год подорожали в среднем на 10%.

По наблюдениям экспертов, исследование которых цитирует «Газета.ru», наибольший рост стоимости отмечается у десятка яиц (+40%). Теперь в среднем цена составляет 121 руб. Подорожали и квас (+20%), редис (+17%).

Палка вареной колбасы теперь в среднем обходится покупателям в 412 руб., 1 кг огурцов - в 196 руб., картофеля - 56 руб., большая упаковка сметаны - в 102 руб.

«Продукты для базового набора для окрошки подорожали в среднем на 10%», - подсчитали эксперты.

Ранее жителям Пензенской области напомнили, что существует много рецептов окрошки, и предложили самый бюджетный из них. Он включает вареный картофель, редис, зеленый лук, соленые огурцы, яйца, вареную колбасу, квас и сметана. Одна порция блюда по этому рецепту обойдется в 85 рублей.