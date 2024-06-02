Сетевое издание|18+|Воскресенье|2 июн 2024|12:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Экономика

Подсчитано, насколько подорожал набор для окрошки

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Продукты для окрошки, традиционного летнего блюда для многих жителей Пензенской области, за год подорожали в среднем на 10%.

По наблюдениям экспертов, исследование которых цитирует «Газета.ru», наибольший рост стоимости отмечается у десятка яиц (+40%). Теперь в среднем цена составляет 121 руб. Подорожали и квас (+20%), редис (+17%).

Палка вареной колбасы теперь в среднем обходится покупателям в 412 руб., 1 кг огурцов - в 196 руб., картофеля - 56 руб., большая упаковка сметаны - в 102 руб.

«Продукты для базового набора для окрошки подорожали в среднем на 10%», - подсчитали эксперты.

Ранее жителям Пензенской области напомнили, что существует много рецептов окрошки, и предложили самый бюджетный из них. Он включает вареный картофель, редис, зеленый лук, соленые огурцы, яйца, вареную колбасу, квас и сметана. Одна порция блюда по этому рецепту обойдется в 85 рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте