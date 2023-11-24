Пензенский аэропорт включен в перечень имущества для приватизации

24.11.2023 | 14:51

Пензенский аэропорт со всеми строениями и их содержимым включен в перечень имущества Пензенской области, разрешенного к приватизации в 2024 году и плановом периоде 2025-2026-го.

В списке значится 2 639 пунктов. Главная недвижимость - земельный участок площадью 3 876 кв. м с расположенными на нем зданием аэровокзала, бытовками, мастерскими, пожарным депо, складами, гаражами и другими помещениями.

В реестр не забыли включить ни одну мелочь - вплоть до мебели, канцелярских принадлежностей, ящика для песка, штор и электроплитки.

В пояснительной записке, составленной министром госимущества Михаилом Кудиновым, говорится, что после приватизации регион будет обеспечен «красивым, удобным и эстетичным зданием аэровокзала, которое станет одной из визитных карточек Пензенской области». Пропускная способность его возрастет, привлекательность для инвесторов увеличится, вырастут и доходы.

«Цена реализации будет определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости и окончательно сформирована в ходе проведения торгов», - сказано в документе.

В 2019 году к развитию аэропорта пытались привлечь инвестора. Тогда планировалось передать воздушную гавани Пензы в управление компании «Новапорт холдинг». Был даже составлен перечень, куда вошли 2 381 объект движимого имущества и 22 - недвижимого. Рыночная стоимость объекта тогда составляла 263,3 млн рублей.