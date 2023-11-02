Эксперт спрогнозировал значительный рост цен до конца года

02.11.2023 | 09:28

В России к концу года цены на товары вырастут на 10-15%. Об этом Ura.ru рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

«Это связано с тем, что все те цепочки, которые были разорваны после ухода иностранных компаний, не восстановлены и не будут восстановлены. Существенным образом усложняется закупка всего того необходимого импорта, который влияет на цены и себестоимость. Готовую продукцию завозить все сложнее и дороже в Россию, а значит, местные производители и поставщики могут повышать цены», - отметил аналитик.

То же самое касается комплектующих, сырья и оборудования, которые подорожали в связи с усложнением логистики. По словам Федякова, сдерживающих цены факторов практически не осталось.

«Я не вижу почти никаких причин, кроме слабой покупательской способности, которые будут сдерживать рост цен. Ну и плюс инерция, конечно, тоже присутствует», - высказал он свою точку зрения.

Иван Федяков также пояснил, что ранее закупленные товары находятся на складах или в пути. Предприниматели стараются не повышать на них цены, а скорее реализовать их.

«Поэтому отражение роста курса иностранной валюты мы увидим скорее в новых поставках, которые придут в течение ближайших нескольких недель или месяцев, в зависимости от вида продукции», - объяснил эксперт.

Ранее стало известно, что реальные денежные доходы населения с января по сентябрь 2023 года выросли на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в III квартале 2023 года увеличились на 5,1% по сравнению с июлем - сентябрем 2022-го.