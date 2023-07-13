В Пензенской области подсчитали среднюю зарплату врачей за июнь

13.07.2023 | 20:51

Средняя зарплата пензенских врачей в июне превысила 72 000 рублей, заявили в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования области.

Как уточнили в ведомстве, у врачей и работников, имеющих фармацевтическое или иное высшее образование, средний заработок был 72 118,97 руб., у среднего медицинского персонала - 35 829,25 руб.

Учитывая, что прогнозное значение среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Пензенской области на 2023 год - 35 050 рублей, зарплаты врачей составляют от него 205,8%.

В Пензенской области в 2022 году в медучреждения региона пришли работать более 200 врачей-специалистов, которые закончили обучение. Уволились и начали трудиться в частных клиниках за год всего всего 27 человек.

Тем не менее жители региона отмечают: в больницах и поликлиниках не хватает врачей, особенно узких специалистов.