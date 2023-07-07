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Общество

Названо количество врачей, ушедших в частные клиники

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В Пензенской области в 2022 году в медучреждения региона пришли работать более 200 врачей-специалистов, которые закончили обучение.

Жители региона заметили, что в больницах и поликлиниках не хватает врачей, особенно узких специалистов.

«Много врачей увольняются и уходят в частные клиники – это известный факт. Почему минздрав не разбирается с оттоком кадров? Надо разбираться в каждом конкретном случае, почему человек уходит, что не так на его рабочем месте. И зарплата работников минздрава должна зависеть напрямую от наличия врачей в поликлиниках и больницах. Кто виноват, что медиков не хватает?» - написали читатели в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

В минздраве ответили, что мониторинг движения кадров проводится постоянно. Министерство «владеет ситуацией».

«Трудоустроено 228 врачей-специалистов, 27 врачей-специалистов, прибывших из других регионов и стран, 40 врачей-специалистов привлечено из частных медицинских организаций Пензенской области и медицинских организаций других ведомств», - рассказали в минздраве.

Отмечается, что количество специалистов, которые уволились из учреждений, подведомственных министерству, и пришли работать в частные клиники, составило всего 27 человек.

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