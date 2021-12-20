Экономика

На лечение пензенцев от COVID-19 дополнительно направят 704 млн

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На лечение жителей Пензенской области от коронавируса дополнительно направят 704 млн рублей. Об этом сообщила министр финансов Любовь Финогеева на сессии регионального Заксобра в понедельник, 20 декабря.

Она представила депутатам изменения, вносимые в закон «О бюджете Пензенской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», и попросила поддержать их.

«Безвозмездные поступления увеличились на 38 млн и составили 33 млрд 117 млн. Внутри по ряду направлений трансферты увеличены на 1 млрд 410, из них на дополнительное обеспечение оказания медицинской помощи лицам с заболеванием или подозрением на коронавирусную инфекцию - 704 млн рублей», - заявила она.

Депутаты поддержали законопроект.

Ранее сообщалось, что ситуация с COVID-19 в регионе стабилизировалась, но на высоких цифрах. В числе муниципалитетов с настораживающей обстановкой - Пенза, Пензенский и Бессоновский районы.

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Гость||

не надо мея лечит от ковида, я отрекаюсь от такого рода помощи при любой ситуации, готов хоть на крови поклясться хоть матерью

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