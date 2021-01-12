Пензенцев ждет повышение цен на масло и сахар

12.01.2021 | 10:58

1 апреля, в День смеха, жителям Пензенской области будет не до веселья: цены на товары из потребительской корзины неприятно удивят.

Именно до этой даты в регионе будет действовать меморандум по сдерживанию стоимости продуктов, к которому в настоящее время присоединились более тысячи магазинов, в том числе федеральные и региональные торговые сети.

«Среди подписавших соглашение также порядка 260 индивидуальных предпринимателей - владельцев небольших торговых объектов», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Стороны договорились до 1 апреля продавать подсолнечное масло не более чем по 110 рублей за литр, цена килограмма сахара не должна превышать 46 рублей.

Какими станут цифры на ценниках в День смеха, предугадать сложно.

В понедельник, 11 января, губернатор Иван Белозерцев затронул эту тему на совещании, подчеркнув, что «цены на эти виды товаров надо контролировать».

Одна из мер по снижению стоимости продуктов - увеличение числа площадок для ярмарок и продовольственных рынков. Там производители смогут напрямую продавать товар покупателям, избегая наценок.