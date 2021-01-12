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Экономика

Пензенцев ждет повышение цен на масло и сахар

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1 апреля, в День смеха, жителям Пензенской области будет не до веселья: цены на товары из потребительской корзины неприятно удивят.

Именно до этой даты в регионе будет действовать меморандум по сдерживанию стоимости продуктов, к которому в настоящее время присоединились более тысячи магазинов, в том числе федеральные и региональные торговые сети.

«Среди подписавших соглашение также порядка 260 индивидуальных предпринимателей - владельцев небольших торговых объектов», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Стороны договорились до 1 апреля продавать подсолнечное масло не более чем по 110 рублей за литр, цена килограмма сахара не должна превышать 46 рублей.

Какими станут цифры на ценниках в День смеха, предугадать сложно.

В понедельник, 11 января, губернатор Иван Белозерцев затронул эту тему на совещании, подчеркнув, что «цены на эти виды товаров надо контролировать».

Одна из мер по снижению стоимости продуктов - увеличение числа площадок для ярмарок и продовольственных рынков. Там производители смогут напрямую продавать товар покупателям, избегая наценок.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

власть эта уже не наша, она подельник барыг(( думайте за кого будите голосовать на выборах осенью, думайте люди, не верьте больше правящим лгунам )

Гость||

ох....ели совсем?

Куда больше то?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

цена килограмма сахара не должна превышать 46 рублей.
так он уже по 49 руб.

Гость||

Гость писал(a):

думайте за кого будите голосовать на выборах осенью
думай не думай а результат предполагаем, можно делать ставки 76%, 82%, 89% или сколько?

Гость||

вот это пострашнее любого кароновируса известие

Имя: Гость
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