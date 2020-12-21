Заксобр повысил налог для богатых пензенцев

21.12.2020 | 10:50

Для некоторых жителей Пензенской области налог на доходы физических лиц увеличится с 13 до 15%. Такое решение в понедельник, 21 декабря, приняли депутаты регионального Заксобра на основании Бюджетного кодекса РФ.

Повышение налоговой ставки коснется лишь тех граждан, доходы которых превысят 5 млн рублей в год (то есть в части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей в год).

«При этом дополнительные 2% налога будут зачисляться в федеральный бюджет и направляться на оказание медицинской помощи детям c тяжелыми заболеваниями», - сообщила и. о. министр финансов области Любовь Финогеева.

За повышение налога проголосовал 31 депутат из 32 присутствовавших на сессии.

Среди депутатов Заксобра, принявших законопроект, имеется немало состоятельных людей, для которых НДФЛ возрастет. Свои доходы народные избранники отражают в декларациях.

Так, в 2019 году самый большой доход указал Федор Тощев - 401 млн 952 тыс. 668 рублей. Олег Кочетков сообщил о доходе в размере 56 млн 201 тыс. 655 рублей. Дмитрий Петров задекларировал сумму 29 млн 910 тыс. 980 рублей. Доход Владимира Вдонина составил 29 млн 616 тыс. 150 рублей, Людмилы Глуховой - 25 млн 138 тыс. 222 рубля, Ильдара Акчурина - 23 млн 715 тыс. 826 рублей.

Игорь Борисов отчитался о доходе в 21 млн 670 тыс. 303 рубля, Михаил Дралин - 16 млн 316 тыс. 566, а Николай Лукьянов задекларировал 15 млн 610 тыс. 258 рублей.