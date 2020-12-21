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Экономика

Заксобр повысил налог для богатых пензенцев

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Для некоторых жителей Пензенской области налог на доходы физических лиц увеличится с 13 до 15%. Такое решение в понедельник, 21 декабря, приняли депутаты регионального Заксобра на основании Бюджетного кодекса РФ.

Повышение налоговой ставки коснется лишь тех граждан, доходы которых превысят 5 млн рублей в год (то есть в части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей в год).

«При этом дополнительные 2% налога будут зачисляться в федеральный бюджет и направляться на оказание медицинской помощи детям c тяжелыми заболеваниями», - сообщила и. о. министр финансов области Любовь Финогеева.

За повышение налога проголосовал 31 депутат из 32 присутствовавших на сессии.

Среди депутатов Заксобра, принявших законопроект, имеется немало состоятельных людей, для которых НДФЛ возрастет. Свои доходы народные избранники отражают в декларациях.

Так, в 2019 году самый большой доход указал Федор Тощев - 401 млн 952 тыс. 668 рублей. Олег Кочетков сообщил о доходе в размере 56 млн 201 тыс. 655 рублей. Дмитрий Петров задекларировал сумму 29 млн 910 тыс. 980 рублей. Доход Владимира Вдонина составил 29 млн 616 тыс. 150 рублей, Людмилы Глуховой - 25 млн 138 тыс. 222 рубля, Ильдара Акчурина - 23 млн 715 тыс. 826 рублей.

Игорь Борисов отчитался о доходе в 21 млн 670 тыс. 303 рубля, Михаил Дралин - 16 млн 316 тыс. 566, а Николай Лукьянов задекларировал 15 млн 610 тыс. 258 рублей.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

За повышение налога проголосовал 31 депутат из 32 присутствовавших на сессии.
Кто этот № 32?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Повышение налоговой ставки коснется лишь тех граждан, доходы которых превысят 5 млн рублей в год
А надо бы от миллиона.

Гость||

И прогрессивную шкалу. И сделать так, чтобы все налоги на физлицо платили сами граждане, а не работодатель. Но на это государство не пойдет.

Гость||

70% как во всём мире было бы справедливо, а так, что слону дробина.

Гость||

Гость писал(a):

сделать так, чтобы все налоги на физлицо платили сами граждане, а не работодатель. Но на это государство не пойдет.
Вы много знаете людей, которые способны заполнить декларацию? А платить за ее заполнение? то-то же... П.С. Я тоже за самостоятельную уплату налога, но для этого надо повышать финансовую грамотность у населения, государству это не нужно.

Гость||

С Дралина надо больше брать, заелся

Гость||

penzainform.ru писал(a):

доход указал Федор Тощев - 401 млн 952 тыс. 668 рублей. Олег Кочетков сообщил о доходе в размере 56 млн 201 тыс. 655 рублей. Дмитрий Петров задекларировал сумму 29 млн 910 тыс. 98
Это чем же надо заниматься, чтобы иметь такие доходы....

Гость||

А Дралин чем занимается? Откуда доходы?

Гость||

Гость писал(a):

государству это не нужно.
Вот и я о том же. А самое страшное для них, для ТЕХ, что граждане спрашивать начнут - куда ушли их деньги!

Гость||

Гость писал(a):

что граждане спрашивать начнут - куда ушли их деньги!
Да начинают по-тихоньку спрашивать. Вспомните дырявого кентавра, поднялась волна, сколько это стоит от этого спроса(

Гость||

Гость писал(a):

Вы много знаете людей, которые способны заполнить декларацию?
Это делается легко, легко везде кроме России.

Гость||

Мы не попадаем под их раздачу и под лимон мы тоже не тянем. Со своими 300–400 рублями в год, мы остались на обочине жизни.

Гость||

Гость писал(a):

везде кроме России.
Если бы везде, то в США не нанимали бы налоговых консультантов. А сейчас и у нас легко все заполнить на сайте госуслуг.

Имя: Гость
Комментарий:

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