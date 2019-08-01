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Экономика | Пензенская область привлекает крупных инвесторов

01.08.2019|15:06
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Пензенская область привлекательна для инвесторов: все больше крупных компаний хотят сотрудничать с регионом, где власть уделяет большое внимание развитию инвестиционных проектов.

«Я от всей души говорю спасибо инвесторам, которые вкладывают средства в новые проекты: благодаря им регион развивается. Это очень важно для Пензенской области и для всей России, важно для реализации нацпроектов, в том числе по увеличению экспорта», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

В четверг, 1 августа, в регионе на территории индустриального парка «Сердобский» торжественно открыли один из крупнейших в России заводов по производству шампиньонов. Там будут выращивать 5 тыс. тонн грибов в год (до 7% российского потребления), объем инвестиций составил 2 млрд рублей.

«Без губернатора проект шел бы гораздо сложнее. Реальность по государственной поддержке превзошла все ожидания. Я даже представить не мог, что мы столько помощи получим от федеральной, областной и районной власти», - признался генеральный директор ООО «Грибная компания» Спартак Антонов.

Так, инвестору снижены ставки по налогам на прибыль (с 20% до 5% в первые 5 лет и до 10% с 6-го по 10-й годы) и имущество организаций (с 2,2% до 0% в первые 5 лет и до 1,1% с 6-го по 10-й годы), от уплаты земельного налога его освободили. Фонд развития моногородов вложил более 44 млн рублей в инфраструктуру индустриального парка «Сердобский», в том числе построил дорогу до предприятия.

Стоит отметить, что за счет появления новых предприятий в регионе исполняется поручение Президента РФ Владимира Путина по созданию рабочих мест. Так, на новом заводе в Сердобске уже трудятся 120 человек, в будущем штат расширят до 200.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|01.08.2019 15:25|

Пришла пора начинать оды петь ИА?

Гость|01.08.2019 15:29|

Иван Александрович, а как обстоят дела с развитием мебельного производства? На которое президент средства выделил..

Гость|01.08.2019 15:30|

вот как власть тешит крупный капитал, все для них делает, а малый бизнес загибается и никто ему налоги не понизит и преференций не сделает

Гость|01.08.2019 15:31|

Там бордюры положили?

Гость|01.08.2019 15:31|

Учредитель ООО «Грибная компания» - Жулябин Сергей Александрович.

Гость|01.08.2019 15:34|

Жулябин? Серьезно? Ну тогда понятно почему такие привелегии!

Дмитрий Н. Мотовилов|01.08.2019 15:34|

Гость писал(a):

вот как власть тешит крупный капитал, все для них делает, а малый бизнес загибается и никто ему налоги не понизит и преференций не сделает
Мы пойдём другим путём. Не надо ждать милостей от начальства. Взять их у него - наша задача.

Гость|01.08.2019 15:39|

penzainform.ru писал(a):

Пензенская область привлекает крупных инвесторов
В чем новость то? В тексте все про тот же заводик грибной, про который 100 раз писали. Где остальные инвесторы? раз налоги снизили, значит производство не рентабельное, боджет не дополучит денег. Получается инвесторы это мы с вами налогоплательщики, а не кто то там восхваляемый в статье.

Гость|01.08.2019 15:54|

Мямла хорош Штоль надоел Христа ради хватит где 100 автобусов?

Гость|01.08.2019 15:56|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Пензенская область привлекает крупных инвесторов
В чем новость то? В тексте все про тот же заводик грибной, про который 100 раз писали. Где остальные инвесторы? раз налоги снизили, значит производство не рентабельное, боджет не дополучит денег. Получается инвесторы это мы с вами налогоплательщики, а не кто то там восхваляемый в статье.
похоже на тот проект где нищие сдают одежду в секонд-хэнд, там ее покупают другие нищие, а деньги отдают в детдома. А власть при этом присваивает все лавры себе.

Гость|01.08.2019 15:57|

Ваня, все твои пламенные речи, заявления сплошное очковтирательство, как в в фильме "Волга-Волга", весь пар ушёл в гудок!

Гость|01.08.2019 15:59|

Вопрос! Кто сверху - Иван Александрович, или Сергей Александрович?

Гость|01.08.2019 16:02|

penzainform.ru писал(a):

В четверг, 1 августа, в регионе на территории индустриального парка «Сердобский» торжественно открыли один из крупнейших в России заводов по производству шампиньонов. Там будут выращивать 5 тыс. тонн грибов в год (до 7% российского потребления), объем инвестиций составил 2 млрд рублей.

«Без губернатора проект шел бы гораздо сложнее. Реальность по государственной поддержке превзошла все ожидания. Я даже представить не мог, что мы столько помощи получим от федеральной, областной и районной власти», - признался генеральный директор ООО «Грибная компания» Спартак Антонов.

Гость писал(a):
Учредитель ООО «Грибная компания» - Жулябин Сергей Александрович.
Да местный крупный бизнесмен ,и по совместительству соучредитель 50 на 50 ООО "Санликоавто"Пенза (Основной вид деятельности:Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг ) с Белозерцевым Данилой Ивановичем,младшим сыном действующего губернатора.Тоже совпадение?

Дмитрий Н. Мотовилов|01.08.2019 16:05|

Мне предложено взять грант на выращивание и дойку племенных коров. Обещал подумать. Чем чёрт не шутит...

Гость|01.08.2019 16:05|

penzainform.ru писал(a):

Я от всей души говорю спасибо инвесторам
Спасибо сыночкам, благодетелям и грибы теперь у нас и бордюры

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