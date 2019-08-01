Пензенская область привлекает крупных инвесторов

01.08.2019 | 15:06

Пензенская область привлекательна для инвесторов: все больше крупных компаний хотят сотрудничать с регионом, где власть уделяет большое внимание развитию инвестиционных проектов.

«Я от всей души говорю спасибо инвесторам, которые вкладывают средства в новые проекты: благодаря им регион развивается. Это очень важно для Пензенской области и для всей России, важно для реализации нацпроектов, в том числе по увеличению экспорта», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

В четверг, 1 августа, в регионе на территории индустриального парка «Сердобский» торжественно открыли один из крупнейших в России заводов по производству шампиньонов. Там будут выращивать 5 тыс. тонн грибов в год (до 7% российского потребления), объем инвестиций составил 2 млрд рублей.

«Без губернатора проект шел бы гораздо сложнее. Реальность по государственной поддержке превзошла все ожидания. Я даже представить не мог, что мы столько помощи получим от федеральной, областной и районной власти», - признался генеральный директор ООО «Грибная компания» Спартак Антонов.

Так, инвестору снижены ставки по налогам на прибыль (с 20% до 5% в первые 5 лет и до 10% с 6-го по 10-й годы) и имущество организаций (с 2,2% до 0% в первые 5 лет и до 1,1% с 6-го по 10-й годы), от уплаты земельного налога его освободили. Фонд развития моногородов вложил более 44 млн рублей в инфраструктуру индустриального парка «Сердобский», в том числе построил дорогу до предприятия.

Стоит отметить, что за счет появления новых предприятий в регионе исполняется поручение Президента РФ Владимира Путина по созданию рабочих мест. Так, на новом заводе в Сердобске уже трудятся 120 человек, в будущем штат расширят до 200.