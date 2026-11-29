22-летняя пензячка угнала у случайного знакомого Volkswagen Polo, пока тот отвлекался на перепалку. 40-летний горожанин обратился в полицию.

Личность злоумышленницы установили сотрудники уголовного розыска. По предварительной версии следствия, мужчина предложил отвезти ее домой.

Девушка согласилась. Сев в машину, она попросила забрать заодно своих друзей, сославшись на необходимость зарядить телефон. Мужчина отклонил идею.

Собравшаяся около иномарки компания начала предъявлять претензии. Когда водитель вышел из автомобиля, чтобы разобраться, девушка перебралась на его сиденье и уехала.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщили в региональном УМВД.