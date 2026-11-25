47-летний житель Каменки предстанет перед судом за применение насилия в отношении сотрудника полиции.

4 сентября этого года мужчину задержали за появление в нетрезвом виде в общественном месте. Его отвели в районный отдел МВД и начали составлять протокол.

Не желая отвечать за свои поступки, нарушитель порядка стал громко возмущаться. Сотрудник полиции потребовал прекратить безобразие, в ответ горожанин как минимум дважды ударил его ногой по телу.

Общими усилиями правоохранители смогли угомонить буяна.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье о применении насилия в отношении представителя власти, завершено. Материалы направлены в суд, сообщили в региональном СУ СКР.