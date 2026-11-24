В Кузнецке 74-летнюю пенсионерку признали виновной в умышленном повреждении чужого имущества, а также оскорблении полицейского.

9 мая этого года пожилая женщина камнем разбила стекла автомобиля ВАЗ-2112. Она думала, что машина принадлежит соседу, с которым кузнечанка враждовала.

Когда на место происшествия прибыл сотрудник полиции, пенсионерка нецензурно обругала его, оскорбив.

«Суд назначил женщине наказание в виде штрафа», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Ранее сообщалось о 40-летней жительнице Пензы, которую оштрафовали за нападение на полицейского. Женщина укусила правоохранителя за руку.