41-летний пензенец, прежде не имевший проблем с законом, пошел на аферу с земельными участками.

Он обернул себе на пользу правило, по которому можно купить наделы без торгов по кадастровой стоимости при наличии на них недвижимости.

С апреля 2024 года по декабрь 2025-го мужчина арендовал у города 4 участка. Потом он оформил документы для постановки возведенных там строений на кадастровый учет.

В бумагах объекты значились как капитальные, но в реальности таковыми не являлись.

«Указанные действия в дальнейшем позволили ему приобрести арендованные земельные участки в собственность без проведения торгов по заниженной стоимости в несколько десятков тысяч рублей», - сообщили в областной прокуратуре.

Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области. В пресс-службе ведомства уточнили, что администрация Пензы понесла убытки не менее чем на 7,5 млн рублей.

Пензенец признал вину и возместил причиненный ущерб. Суд оштрафовал его на 2,5 млн рублей.