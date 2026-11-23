Пензенские полицейские задержали уроженца Таджикистана, организовавшего канал нелегальной миграции. По решению регионального УМВД ему было прекращено гражданство РФ.

Российский паспорт у мужчины изъяли, его самого занесли в реестр контролируемых лиц. Он пребывал в центре временного содержания иностранных граждан.

Сотрудники регионального УФССП выдворили нарушителя закона за пределы Российской Федерации. Въезд в страну ему теперь закрыт.

На данный момент в центре временного содержания иностранных граждан пребывают 18 задержанных, 16 из них ожидают принудительного выдворения, 2 подлежат депортации, сообщили в региональном УМВД.

Всего с начала года за пределы территории Российской Федерации было выдворено и депортировано 382 иностранных гражданина, въезд которым также закрыт. Полицейские пресекли более 2 300 нарушений миграционного законодательства, по каждому факту составлены протоколы об административных правонарушениях.