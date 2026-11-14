Фиктивный брак: чиновнице и ее знакомой избрали меру пресечения

Криминал

Фиктивный брак: чиновнице и ее знакомой избрали меру пресечения
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В субботу, 14 ноября, Первомайский районный суд Пензы избрал меру пресечения первому заместителю главы администрации Лопатинского района и ее 55-летней знакомой. Женщин обвиняют в мошенничестве с выплатами в особо крупном размере.

Фиктивный брак: чиновнице и ее знакомой избрали меру пресечения

По данным следствия, в начале сентября 2024 года чиновница организовала фиктивный брак между своей знакомой и 61-летним жителем района, отправившимся на службу в зону СВО.

В 2025 году мужчина погиб. Узнав об этом от чиновницы, фиктивная супруга обратилась в различные инстанции за соответствующими выплатами. В общей сложности она получила около 15 000 000 рублей, более 3 000 000 из которых по договоренности отдала первому замглавы администрации.

«По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), ход и результаты расследования которых поставлены на контроль», - рассказали в областной прокуратуре.

Обе женщины признали вину, отметили в региональном СУ СКР.

Обвиняемые будут находиться под домашним арестом, сообщили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.

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