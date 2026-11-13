Фиктивный брак: в Лопатине задержали первого замглавы администрации

Криминал

Фиктивный брак: в Лопатине задержали первого замглавы администрации
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В Пензенской области первого заместителя главы администрации Лопатинского района подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в начале сентября 2024 года женщина организовала фиктивный брак между своей 55-летней знакомой и жителем района, отправившимся на службу в зону СВО.

​​​​​​​В 2025 году мужчина погиб. Узнав об этом от чиновницы, фиктивная супруга обратилась в различные инстанции за соответствующими выплатами.

​​​​​​​В общей сложности она получила около 15 000 000 рублей, более 3 000 000 из которых по договоренности отдала первому замглавы администрации.

​​​​​​​Обеих фигуранток задержали, сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства преступления, закрепляется доказательственная база, сообщили в областном СУ СКР.

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