Двух кузнецких подростков подозревают в угоне автомобиля

16-летний юноша и его 17-летняя знакомая из Кузнецкого района подозреваются в угоне автомобиля.

Преступление было совершено в сентябре в ночное время. Внимание подростков привлекла машина, припаркованная на улице Октябрьской в Кузнецке.

«Воспользовавшись ключом, находившимся в салоне, несовершеннолетний завел двигатель. На данном автомобиле подростки передвигались, по очереди управляя транспортным средством. Впоследствии автомашину они оставили в одном из населенных пунктов Кузнецкого района», - сообщили в областном управлении СКР.

Возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых состоят на профилактическом учете в органах внутренних дел.

«В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», - добавили в СКР.

В ночь на 8 ноября на восточном выезде из Кузнецка произошло ДТП, в котором погибли 16-летний местный житель, находившийся за рулем «Лады-Приоры», и его 18-летняя пассажирка.