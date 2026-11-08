После смертельного ДТП под Кузнецком началась проверка

Прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП, случившегося в ночь на 8 ноября на восточном выезде из Кузнецка.

Предварительно установлено, что в 3:40 16-летний житель районного центра выехал на «Ладе-Приоре» на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Dongfeng.

Подросток и его 18-летняя пассажирка скончались на месте происшествия.

«Прокуратура проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних и безопасности дорожного движения. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии необходимых мер прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в региональном СУ СКР.