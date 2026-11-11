Жителя Белинского ждет суд за удар по телу полицейского

41-летнего жителя города Белинского обвинили в применении насилия к полицейскому. Преступление было совершено 16 августа 2026 года.

Нетрезвого мужчину доставили в отдел полиции за побои. Он не хотел попасть в специальное помещение для задержанных и начал агрессивно вести себя. Когда дознаватель потребовал прекратить, горожанин ударил его рукой по телу.

Сотрудники полиции утихомирили мужчину.

Горожанина обвинили в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд, рассказали в СУ СКР по Пензенской области.

Ранее сообщалось о 40-летней жительнице Пензы, которую оштрафовали за нападение на полицейского. Женщина укусила правоохранителя за руку.