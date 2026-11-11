Осудили пензенца, собравшегося отправить через границу контрабанду

43-летнего жителя региона осудили за покушение на контрабанду. Приговор вынес Железнодорожный районный суд Пензы.

Мужчина планировал незаконно переместить через государственную границу РФ изделие военного назначения в интересах другой страны.

Сотрудники регионального управления ФСБ РФ возбудили и расследовали уголовное дело по данному факту.

«Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», - сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно о задержании 40-летнего мужчины, который попытался отправить за границу ядовитое вещество: он решил передать через курьерскую службу доставки посылку с ртутью.