17-летний пензенец похитил аудиосистему из авто приятеля

Криминал

17-летний пензенец похитил аудиосистему из авто приятеля
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Из-за любви к качественному звуку 17-летний пензенец стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в краже аудиосистемы из автомобиля.

Заявление в полицию подал 24-летний горожанин. Он сообщил, что из его ВАЗ-2114 пропало оборудование стоимостью больше 21 000 рублей. Оперативники установили личность злоумышленника.

По словам задержанного, незадолго до инцидента он встречался с приятелем. Ему понравился звук, который давали магнитола и акустические колонки.

Через некоторое время юноша через незапертую дверь влез в салон и забрал магнитолу, колонки, рупор и усилитель. Все это он хотел оставить себе, но имущество изъяли полицейские.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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