Юный наровчатец зарабатывал на доступе к своей карте

17-летнего жителя села Наровчат обвиняют в передаче банковской карты другому лицу за вознаграждение.

Преступление было совершено этим летом. Юноша предоставил неизвестному доступ к своей карте, на которую затем стали переводить деньги, полученные незаконным путем.

Часть поступающих средств молодой человек оставлял себе в качестве вознаграждения за предоставленные логин и пароль от личного кабинета в приложении.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - рассказали в СУ СКР по Пензенской области.

Ранее сообщалось о 19-летнем жителе Каменки, который скупал карты, в том числе у несовершеннолетних, и передавал их злоумышленнику для незаконных операций.