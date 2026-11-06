Юный наровчатец зарабатывал на доступе к своей карте

Криминал

Юный наровчатец зарабатывал на доступе к своей карте
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17-летнего жителя села Наровчат обвиняют в передаче банковской карты другому лицу за вознаграждение.

Преступление было совершено этим летом. Юноша предоставил неизвестному доступ к своей карте, на которую затем стали переводить деньги, полученные незаконным путем.

Часть поступающих средств молодой человек оставлял себе в качестве вознаграждения за предоставленные логин и пароль от личного кабинета в приложении.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - рассказали в СУ СКР по Пензенской области.

Ранее сообщалось о 19-летнем жителе Каменки, который скупал карты, в том числе у несовершеннолетних, и передавал их злоумышленнику для незаконных операций.

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