В Каменке юноша скупал карты у подростков для перепродажи

19-летнего жителя Каменки будут судить за передачу чужих банковских карт злоумышленнику для осуществления неправомерных финансовых операций.

По версии следствия, в январе этого года молодой человек списался в интернете с незнакомцем и за вознаграждение договорился систематически предоставлять ему карты.

В январе - феврале юноша приобрел их у восьмерых жителей города, в том числе несовершеннолетних, за суммы от 5 000 до 5 500 рублей для дальнейшей перепродажи.

«После покупки он передал доступ к электронным средствам платежа неустановленному лицу для осуществления противоправных действий», - отметили в прокуратуре Пензенской области.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, которое уже направлено в суд. Юноше грозит до 6 лет лишения свободы.

Материалы на второго злоумышленника выделены в отдельное производство.