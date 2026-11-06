У 19-летней пензячки вымогали 300 долларов

19-летняя жительница Пензы стала жертвой шантажа незнакомца. Тот написал ей в мессенджере о том, что располагает интимными снимками девушки.

Неизвестный пригрозил распространить фотографии, если пензячка не заплатит 300 долларов.

Горожанка отказалась и обратилась в полицию.

По факту вымогательства возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 4 лет, рассказали в региональном УМВД РФ.

Ранее сообщалось, что в Заречном жертвой шантажа стал юноша 2010 года рождения. Он обменялся пикантными кадрами с подругой по переписке, а потом получил сообщение от незнакомца с угрозой распространить интимные фото.