У 19-летней пензячки вымогали 300 долларов

Криминал

У 19-летней пензячки вымогали 300 долларов
Печать
Max

19-летняя жительница Пензы стала жертвой шантажа незнакомца. Тот написал ей в мессенджере о том, что располагает интимными снимками девушки.

Неизвестный пригрозил распространить фотографии, если пензячка не заплатит 300 долларов.

Горожанка отказалась и обратилась в полицию.

По факту вымогательства возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 4 лет, рассказали в региональном УМВД РФ.

Ранее сообщалось, что в Заречном жертвой шантажа стал юноша 2010 года рождения. Он обменялся пикантными кадрами с подругой по переписке, а потом получил сообщение от незнакомца с угрозой распространить интимные фото.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
вымогательство интернет полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!