Юноша обменялся с подругой интимными фото и пожалел

Криминал

Юноша обменялся с подругой интимными фото и пожалел
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В Заречном юноша 2010 года рождения стал жертвой вымогательства после общения в Сети.

Молодой человек долгое время переписывался с подругой, с которой лично не встречался. Она предложила ему обменяться интимными снимками, зареченец согласился.

Через некоторое время после этого юноше пришло сообщение от неизвестного, который заявил о наличии у него пикантных кадров. Незнакомец угрожал распространить фото, разослав их знакомым и родственникам зареченца, если не получит деньги.

Испугавшись, молодой человек заплатил. Всего он перевел шантажисту 10 000 рублей.

По факту вымогательства возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы, сообщили в региональном УМВД РФ.

Ранее сообщалось о 25-летней пензячке, закрутившей виртуальный роман и тоже ставшей жертвой шантажа. Женщина отправила другу по переписке интимные фото, а через некоторое время он потребовал у нее деньги за нераспространение кадров.

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