Жителя села Неверкино осудили за поставленный соседке забор

Криминал

Жителя села Неверкино осудили за поставленный соседке забор
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64-летнего жителя села Неверкино осудили за уничтожение двух дубов, росших на территории лесничества.

Мужчина спилил деревья без разрешения в июне 2026 года. Ущерб лесному фонду составил 154 358 рублей.

Из добытой древесины сельчанин сделал 6 столбов, которые пошли на установку забора на участке соседки. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина спилил бензопилой видневшиеся пни и выбросил их далеко в лесу.

Свою вину сельчанин признал и полностью возместил причиненный ущерб. Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

«Орудия совершения преступления (бензопила, ножовка, топор) конфискованы в собственность государства», - сообщили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.

Пока приговор в силу не вступил.

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