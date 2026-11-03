Жителя села Неверкино осудили за поставленный соседке забор

64-летнего жителя села Неверкино осудили за уничтожение двух дубов, росших на территории лесничества.

Мужчина спилил деревья без разрешения в июне 2026 года. Ущерб лесному фонду составил 154 358 рублей.

Из добытой древесины сельчанин сделал 6 столбов, которые пошли на установку забора на участке соседки. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина спилил бензопилой видневшиеся пни и выбросил их далеко в лесу.

Свою вину сельчанин признал и полностью возместил причиненный ущерб. Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

«Орудия совершения преступления (бензопила, ножовка, топор) конфискованы в собственность государства», - сообщили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.

Пока приговор в силу не вступил.