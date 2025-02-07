Экс-партнер заказал разбойное нападение на пензенского бизнесмена

07.02.2025 | 13:10

В Пензе сразу 5 человек оказались на скамье подсудимых за разбой. Преступление было совершено более 2 лет назад, а жертвой стал генеральный директор строительной компании.

27 декабря 2022 года на автомобильной парковке в центре Пензы он направлялся к своей машине, неся при этом сумку, где лежали 341 800 рублей. В этот момент на него сзади напал мужчина в одежде дворника, нанес несколько ударов, схватил сумку и попытался убежать.

Однако предприниматель сумел оказать сопротивление, а на помощь подоспели еще 2 человека. Все вместе они скрутили неудачливого разбойника и передали полицейским.

Выяснилось, что мужчина (31-летний житель Владикавказа) действовал по инструкции земляка, которого вскоре тоже задержали. Однако на том дело не закончилось.

Как оказалось, инициатором преступления стал бывший соратник директора фирмы по бизнесу. Отношения разладились, и он решил напасть на экс-партнера и отобрать у него деньги.

Но сам он идти на разбой не хотел, поэтому попросил знакомого москвича найти исполнителя. Тот передал пожелание еще одному участнику цепочки, а он, в свою очередь, нашел владикавказца и предложил ему выполнить заказ. Мужчина согласился и привлек к делу друга.

Оба приехали в Пензу и несколько суток следили за будущей жертвой. Однако нападение провалилось. В итоге все пятеро подельников предстали перед судом. Никто из них не признал вину, однако доказательств хватило, чтобы вынести приговор.

Заказчику преступления назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Москвичу и его знакомому, искавшим исполнителей, придется провести в неволе по 7 лет.

Лжедворник, напавший на предпринимателя, получил 8 лет, а его земляк - 7 лет и 6 месяцев.

Все соучастники будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

«Приговор не вступил в законную силу», - уточнили в пресс-службе Ленинского районного суда.