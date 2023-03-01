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Криминал

12 жителей Пензенской области пострадали от рук похитителей людей

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В Пензенской области завершили расследование уголовного дела по факту похищения людей и незаконного лишения их свободы. Обвиняются 6 человек.

Как установило следствие, в регионе с февраля 2018 по ноябрь 2021 года действовала организованная группа. Злоумышленники представлялись сотрудниками реабилитационных центров для граждан, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Для привлечения клиентов они создали сайт, где обещали излечение. Родственники полагали, что близким помогут избавиться от недуга, и готовы были платить.

«При этом организация, зарегистрированная членами организованной группы, не имела лицензии на медицинскую деятельность, ее сотрудники не обладали специальными познаниями в области выявления, лечения и профилактики алкогольной, наркотической или иной зависимости, не имели необходимого медицинского образования, в самих реабилитационных центрах отсутствовали специализированные стационары. Соучастники противоправных деяний применяли к удерживаемым в центрах лицам насилие и угрозы применения насилия, моральное и психологическое давление», - сообщили в СУ СК РФ по области.

Людей удерживали в арендованных помещениях, расположенных в Каменке и Пачелмском районе. Человек мог оставаться в заточении от нескольких месяцев до года. Раз в неделю «клиенты» центра выходили на связь с родственниками под бдительным контролем злоумышленников.

Потерпевшими признали 12 человек. Дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

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