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Криминал

Вынесен приговор рецидивистам, похитившим жителя Нижнего Ломова

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В Мокшане вынесен приговор 60-летнему жителю Московской области и 37-летнему жителю Наровчатского района за похищение человека.

В декабре 2023 года москвич узнал, что его родственница совершила ДТП в Нижнем Ломове и повредила автомобиль 29-летнего горожанина, владелец которого потребовал возмещения ущерба. Москвич решил выяснить с ним отношения и приехал в Каменский район. Решив, что одному не справиться, он попросил помощи у знакомого, и тот не отказал.

Вечером 26 декабря нижнеломовец с товарищем выехали из Каменки на автомобиле, а злоумышленники двинулись за ними на такси. В Мокшанском районе они обогнали машину и перегородили проезжую часть.

Водитель остановился. Подельники вытащили пассажира из салона, подхватили под руки, пересадили на заднее сиденье своего такси, сели по бокам и повезли по трассе М-5 в Нижний Ломов. А чтобы деморализовать похищенного, москвич ударил его в лицо.

Однако до выяснения отношений дело не дошло. В Нижнеломовском районе автомобиль остановили сотрудники полиции и освободили жертву похищения.

В судебном заседании осужденные вину не признали, однако она была полностью доказана. Суд учел, что москвич ранее был судим за разбойные нападения и грабеж, а его соучастник - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Для пожилого рецидивиста смягчающими обстоятельствами стали возраст и состояние здоровья, а для его младшего товарища - несовершеннолетние дети и перечисление денег в благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы».

В итоге по совокупности приговоров старший подельник приговорен к 8 годам колонии особого режима и штрафу в размере 130 697 руб. 43 коп. в доход государства. Житель Наровчатского района проведет 7 лет в колонии строгого режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - проинформировали в пресс-службе Мокшанского районного суда.

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Источник — фото pxhere.com
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