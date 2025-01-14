Жителя области, требовавшего деньги за ущерб от ДТП, похитили

14.01.2025 | 09:50

В Пензенской области завершено расследование уголовного дела о похищении человека. В преступлении обвиняются 60-летний житель Московской области и 37-летний житель Наровчатского района.

«По версии следствия, в декабре 2023 года москвич узнал, что его родственница совершила ДТП в Нижнем Ломове. В аварии получил повреждения автомобиль 29-летнего местного жителя, и владелец потребовал возмещения ущерба», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.

Москвич задумал выяснить с ним отношения и приехал в Каменский район. Решив, что одному не справиться, он попросил помощи у знакомого, и тот не отказал.

Вечером 26 декабря нижнеломовец с товарищем выехали из Каменки на автомобиле, а подельники на такси двинулись за ними. В Мокшанском районе они обогнали машину и перегородили проезжую часть.

Водитель остановился. Злоумышленники вытащили пассажира из салона, подхватили под руки, пересадили на заднее сиденье своего такси, сели по бокам и повезли по трассе М-5 в Нижний Ломов. А чтобы тот не сопротивлялся, москвич ударил его в лицо.

Однако до выяснения отношений дело так и не дошло. В Нижнеломовском районе автомобиль остановили сотрудники полиции. Они-то и освободили жертву похищения.

Во время предварительного следствия соучастники содержались под стражей. Вину они не признали: по их словам, мужчина поехал с ними добровольно.

«Ранее москвич уже был судим за несколько эпизодов разбойных нападений и грабеж, а его соучастник - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека», - уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Мокшанский районный суд Пензенской области.