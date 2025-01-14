Сетевое издание|18+|Вторник|14 янв 2025|13:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
 

Криминал

Жителя области, требовавшего деньги за ущерб от ДТП, похитили

Печать
Telegram

В Пензенской области завершено расследование уголовного дела о похищении человека. В преступлении обвиняются 60-летний житель Московской области и 37-летний житель Наровчатского района.

«По версии следствия, в декабре 2023 года москвич узнал, что его родственница совершила ДТП в Нижнем Ломове. В аварии получил повреждения автомобиль 29-летнего местного жителя, и владелец потребовал возмещения ущерба», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.

Москвич задумал выяснить с ним отношения и приехал в Каменский район. Решив, что одному не справиться, он попросил помощи у знакомого, и тот не отказал.

Вечером 26 декабря нижнеломовец с товарищем выехали из Каменки на автомобиле, а подельники на такси двинулись за ними. В Мокшанском районе они обогнали машину и перегородили проезжую часть.

Водитель остановился. Злоумышленники вытащили пассажира из салона, подхватили под руки, пересадили на заднее сиденье своего такси, сели по бокам и повезли по трассе М-5 в Нижний Ломов. А чтобы тот не сопротивлялся, москвич ударил его в лицо.

Однако до выяснения отношений дело так и не дошло. В Нижнеломовском районе автомобиль остановили сотрудники полиции. Они-то и освободили жертву похищения.

Во время предварительного следствия соучастники содержались под стражей. Вину они не признали: по их словам, мужчина поехал с ними добровольно.

«Ранее москвич уже был судим за несколько эпизодов разбойных нападений и грабеж, а его соучастник - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека», - уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Мокшанский районный суд Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте