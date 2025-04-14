Жительница Заречного заплатит 1,2 млн за откаты от поставщиков

14.04.2025 | 10:16

44-летнюю жительницу Заречного оштрафовали на 1 200 000 млн рублей. Работая экономистом отдела материально-технического обеспечения управления снабжения местного акционерного общества, она организовала себе нелегальный дополнительный заработок.

С мая 2018 года по февраль 2022-го женщина за деньги помогла 2 юрлицам стать поставщиками для предприятия при закупках для государственных нужд (она подготовила для своего начальства документы нужным образом). За это руководители компаний перевели ей более 400 000 рублей.

На незаконную деятельность экономиста обратили внимание сотрудники УФСБ России по Пензенской области и местного управления СКР. В результате она оказалась на скамье подсудимых.

Зареченка признала вину и отказалась от дачи показаний, сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Суд оштрафовал жительницу закрытого города на 1 200 000 млн рублей и лишил права заниматься деятельностью, связанной с закупками товаров для обеспечения государственных нужд, сроком на 2 года, проинформировали в УФСБ.

Ранее за аналогичное преступление осудили другую 44-летнюю жительницу Заречного, только ее оштрафовали на 1 800 000 рублей.