Зареченку поймали на откатах от поставщиков товаров для госнужд

12.12.2024 | 18:57

44-летнюю жительницу Заречного осудили за получение откатов от руководителей компаний, поставляющих товары для государственных нужд.

С 2018 по 2023 годы она получила за лоббирование интересов двух юридических лиц более 1 400 000 рублей.

Будучи экономистом на предприятии, женщина так готовила документы для руководства, что приобретать товары оказывалось выгодно у компаний, с которыми у нее была договоренность. После заключения договоров и оплаты по ним жительница Заречного звонила поставщикам и называла размер вознаграждения за свои услуги. Те переводили ей деньги.

Экономист признала вину и отказалась от дачи показаний.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к штрафу в размере 1 800 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с закупками товаров для обеспечения государственных нужд, сроком на 2 года», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.