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Криминал

Житель Лунинского района пытался дать взятку полицейскому

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Административное наказание, грозившее 42-летнему жителю Лунинского района, переросло в уголовную ответственность.

По данным следствия, мужчина находился пьяным в общественном месте, и за это сотрудник полиции составил на него протокол.

Сельчанин решил пойти криминальным путем. 20 февраля в рабочем поселке Лунино он попытался передать врио начальника отдела полиции 11 тысяч рублей, чтобы делу не давали ход.

Полицейский отказался от взятки. Его коллеги пресекли незаконные действия мужчины, который признал свою вину.

«На данный момент устанавливаются все обстоятельства коррупционного преступления, идет закрепление доказательственной базы», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

19 февраля 28-летняя жительница Земетчинского района попыталась вручить дознавателю 15 тысяч рублей за прекращение в отношении нее уголовного дела о мошенничестве. Полицейский от денег отказался.

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Источник — видео СУ СКР по Пензенской области
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