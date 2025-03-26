В Кузнецке кассир присваивала деньги, заплаченные покупателями

26.03.2025 | 08:27

В кузнецком магазине из кассы пропали деньги. Об этом в полицию заявил представитель торговой точки.

Правоохранители установили личность похитительницы средств. Ей оказалась 33-летняя сотрудница магазина, работавшая продавцом-кассиром. Она призналась, что пошла на криминал из-за материальных затруднений.

«После того как граждане оплачивали товары, она делала отмену покупки и забирала деньги себе», - уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На кузнечанку возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее в Кузнецке 20-летний работник сортировочного центра украл золотую подвеску с бриллиантом стоимостью около 11 тыс. рублей. Парень намеревался продать драгоценность, но не успел - его задержала полиция.